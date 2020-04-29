السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 157 حالة
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 157 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1325 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 21402 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 169 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2953.
الخبر التالى:تعليم بني سويف: امتحان اللغة العربية مر دون عقبات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان