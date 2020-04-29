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السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 157 حالة

03:19 م الأربعاء 29 أبريل 2020
السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 157 حالة

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 157 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1325 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 21402 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 169 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2953.

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