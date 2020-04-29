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النائب المستقل جاستن أماش يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

10:14 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
النائب المستقل جاستن أماش يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

النائب الأميركي جاستن أماش في ولاية ميشيغن في 28 أ

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن النائب الأمريكي جاستن أماش الذي غادر الحزب الجمهوري بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترامب وصوّت لصالح إقالته، الثلاثاء أنه يستعدّ لتقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقال النائب عن ولاية ميتشيغن (شمال) "لنقم بذلك"، أثناء إعلانه إطلاق لجنة استكشافية، في إشارة قوية على أنه سيترشح للرئاسة.

وانتُخب أماش (40 عاما) نائبا في 2010 وبات مستقلا منذ أن غادر حزبه في الصيف. وينوي الحصول على ترشيح الحزب الليبرالي الذي يدافع عن الحريات الفردية القوية ويؤيد الحد الأدنى من التشريعات.

وكتب أماشي في تغريدة "نحن مستعدون لرئاسة ستُعيد الاحترام إلى دستورنا وستجمع الشعب من جديد".

وستكون المعركة الكبيرة في هذه الانتخابات بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوري جو بايدن، نائب الرئيس السابق.

وإذا ترشح أماش، يمكن أن يحظى بدعم بعض الجمهوريين المستائين من سياسة ترامب وكذلك الديموقراطيين غير الراضين عن خيار ترشيح بايدن.

هذا المحتوى من

واشنطن الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب

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