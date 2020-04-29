نجاة والدة رئيس الوزراء الكندي من حريق اندلع بمبنى تعيش فيه

كندا - (أ ش أ)

نجت مارجريت سينكلير ترودو، والدة رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، من حريق اندلع مساء أمس الاثنين في المبنى الذي تقيم فيه في وسط مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية، حيث تم نقلها إلى المستشفى بسبب استنشاقها للدخان.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي الذي عقده اليوم الثلاثاء، أكّد رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الحاكم، الخبر، قائلا إنه كان على اتصال بوالدته وأن حالتها في تحسن.

وذكرت مصلحة الاستعجالات في مونتريال أن مارجريت ترودو 71 عامًا، تعاني من إصابات خطيرة لكن حياتها ليست في خطر.

وتدخل رجال الإطفاء في وقت متأخر من مساء أمس عندما بدأ حريق على شرفة في الطابق الخامس من مبنى مكون من سبعة طوابق منفصل عن العمارات المجاورة.