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المملكة المتحدة تستضيف القمة العالمية للاستجابة لفيروس كورونا في 4 مايو

08:52 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
المملكة المتحدة تستضيف القمة العالمية للاستجابة لفيروس كورونا في 4 مايو

فيروس كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت المملكة المتحدة، أنها ستشارك في استضافة القمة العالمية للاستجابة لفيروس كورونا، في 4 مايو المقبل بهدف جمع 7 مليارات جنيه إسترليني لتطوير اللقاحات والعلاجات والاختبارات الهادفة إلى إنهاء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم الإعلان عن استضافة القمة العالمية للقاحات، التي ستُعقد عبر الإنترنت لضمان حصول "جافى" (التحالف العالمي للقاحات والتحصين) على التمويل اللازم.

وأشارت السفارة إلى انضمام دول من جميع أنحاء العالم إلى المملكة المتحدة في التعهد بمنح الجميع في كل أنحاء العالم فرصاً متساوية للحصول على لقاحات وعلاجات جديدة لفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، رحبت المملكة المتحدة بتعيين السير أندرو ويتي، المفوض الخاص لمنظمة الصحة العالمية للقاح فيروس الكورونا، إلى جانب الدكتورة نجوزي اوكونجو-اويلا.

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فيروس كورونا المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية لقاح فيروس كورونا

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