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الأمم المتحدة: كورونا كشف هشاشة مجتمعاتنا أمام الصدمات العالمية

06:01 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الأمم المتحدة: كورونا كشف هشاشة مجتمعاتنا أمام الصدمات العالمية

أنطونيو جوتيريش

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كشف مدى هشاشة المجتمعات أمام الصدمات العالمية، كالمرض أو أزمة المناخ.

وأضاف جوتيريش، خلال اجتماع دولي حول التغير المناخي: "بينما نتعافى، يجب أن نبني مستقبلا أفضل للجميع".

وتابع جوتيريش، حسبما جاء على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "معًا، بإمكاننا حماية كوكبنا، وتحسين الصحة، وتقليل عدم المساواة، وإعادة تنشيط الاقتصادات المتعثرة".

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