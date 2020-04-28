الأمم المتحدة: كورونا كشف هشاشة مجتمعاتنا أمام الصدمات العالمية
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كشف مدى هشاشة المجتمعات أمام الصدمات العالمية، كالمرض أو أزمة المناخ.
وأضاف جوتيريش، خلال اجتماع دولي حول التغير المناخي: "بينما نتعافى، يجب أن نبني مستقبلا أفضل للجميع".
وتابع جوتيريش، حسبما جاء على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "معًا، بإمكاننا حماية كوكبنا، وتحسين الصحة، وتقليل عدم المساواة، وإعادة تنشيط الاقتصادات المتعثرة".
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