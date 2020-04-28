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حصيلة يومية قياسية لكورونا.. 72 وفاة و6411 إصابة جديدة في روسيا

11:22 ص الثلاثاء 28 أبريل 2020
حصيلة يومية قياسية لكورونا.. 72 وفاة و6411 إصابة جديدة في روسيا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا القول، في بيان، إن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558، لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران.

وأضاف البيان أن عدد المتعافين في عموم البلاد بلغ 8456 بزيادة 1110 أشخاص خلال اليوم الأخير.

روسيا السلطات الصحية الروسية فيروس كورونا

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