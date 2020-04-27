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عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 3 ملايين شخصا

08:20 م الإثنين 27 أبريل 2020
عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 3 ملايين شخصا

فيروس كورونا في الصين

وكالات:
أعلنت جامعة جونز هوبكنز، المتخصصة في إحصائيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بالفيروس في العالم تجاوز الـ 3 ملايين إصابة، في حين تعافى من الفيروس أكثر 878 ألف شخص.
ووفقا لآخر البيانات، فقد بلغ عدد المصابين في العالم 303 002 3 مصابين، في حين لقى 131 208 شخصا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، في حين بلغ عدد المتعافين 813 878 شخصا
في 11 مارس الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "جائحة" على مستوى العالم، وحتى الآن تكافح الدول والمنظمات الصحية والمتخصصين في علم الفيروسات لإيجاد لقاح ضد هذا الوباء.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز منظمة الصحة العالمية

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