أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة نشر إرشادات لتصنيع القنابل والأسلحة

06:22 م الإثنين 27 أبريل 2020
محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة نشر إرشادات لتصنيع القنابل والأسلحة

ارشيفية

برلين - (د ب أ)

بدأت اليوم الاثنين، في العاصمة الألمانية برلين، وقائع محاكمة سوري بتهمة نشر إرشادات لكيفية تصنيع القنابل والأسلحة، على أحد مواقع الدردشة.

وذكرت صحيفة الدعوى في بداية المحاكمة أن المتهم 27 عاما، أتاح إمكانية الوصول إلى هذه الإرشادات لمن هم على شاكلته في الفكر حتى يجعلهم قادرين على تنفيذ هجمات.

واتهم الادعاء العام، الرجل بتقديم إرشادات لارتكاب جرائم عنف خطيرة تهدد الدولة.

وأعلن محامو المتهم أن موكلهم سيلتزم الصمت مبدئيا.

وبدأت جهات التحقيق الألمانية في تعقب الرجل في مطلع 2019، وكان المتهم قد قدم إلى ألمانيا كلاجئ في ربيع 2014، وحصل على اعتراف بحقه في اللجوء، وأوضح الادعاء أن سلطات الأمن تعقبته بناء على إشارة من " جهاز استخبارات أجنبي صديق".

وألقت السلطات القبض على الرجل في نوفمبر الماضي، وكان يعمل ضمن طاقم النظافة في إحدى المدارس الابتدائية في برلين.

وحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهم نشر إرشاداته الخاصة بتصنيع الأسلحة وإنتاج المتفجرات والمواد الحربية الكيمائية، في مجموعة دردشة ذات صبغة إسلامية أو على صلة قريبة من تنظيم داعش.

وأضافت الصحيفة أنه تحدث عن القنابل المغناطيسية وقنابل الطرود والمدافع الرشاشة والبنادق، مشيرة إلى أن عدد المشتركين في المجموعة ارتفع في تلك الأثناء من 46 إلى 89 مشتركا.

ومن المنتظر أن تتم محاكمة السوري في قضية أخرى في كارلسروه للاشتباه في إعداده لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة، وسيتم استئناف المحاكمة الحالية بعد غد الأربعاء.

محاكمة برلين تصنيع القنابل والأسلحة ألمانيا

الخبر التالى:

منظمة الصحة العالمية: نهاية فيروس كورونا ما زالت بعيدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    البرنس

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    ب١٠٠ وش

    حصري على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    شاهد عيان

    على قناة النهار- عرض أول

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    اللعبة

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من8:00 م - 9:00 م

    ليالينا ٨٠

    حصري على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من8:30 م - 9:30 م

    سكر زيادة

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

  • الآن من8:30 م - 9:30 م

    جمع سالم

    على قناة النهار- عرض أول

الساعة السابقة