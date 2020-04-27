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الصين: لا معلومات لدينا حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

11:27 ص الإثنين 27 أبريل 2020
الصين: لا معلومات لدينا حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

بكين - أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إرسال مجموعات اختبار لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه ليس لديها معلومات تقدمها حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين أرسلت مجموعات اختبار لفيروس "كورونا الجديد" إلى كوريا الشمالية في حالة الحاجة المستقبلية لها.
وأضاف أن الصين ستقدم مساعدات للدول المحتاجة لمكافحة الوباء، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه كفاحها المحلي ضد الفيروس.
وردا على سؤال حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية "كيم جونج أون"، قال شوانغ "إن الوزارة ليس لديها معلومات تقدمها بهذا الصدد".

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