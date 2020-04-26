رغم قلة سكانها.. سنغافورة بالمركز الثالث بإصابات كورونا في آسيا
سنغافورة - (د ب أ)
احتلت سنغافورة، التي تضم واحدة من أصغر التجمعات السكانية في آسيا، المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، بعد كل من الصين والهند، الأكثر سكانا في العالم.
وسجلت سنغافورة 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 13 ألفًا، لتفوق بذلك اليابان، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وتظل معظم الإصابات بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساحات صغيرة بأماكن النوم.
ومددت سنغافورة، التي يبلغ عدد سكانها 7ر5 مليون نسمة، الإغلاق الذي فرضته لاحتواء تفشي الفيروس، لأربعة أسابيع إضافية حتى أول يونيو المقبل.
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