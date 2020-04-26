وزير الخارجية البريطاني يرفض دعوات تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي

لندن - أ ش أ

رفض وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، الدعوات الأخيرة لتخفيف إجراءات الإغلاق الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أن تفشي الفيروس لا يزال في "مرحلة حساسة وخطرة".

وفي تصريحات تليفزيونية، قال راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون لحين عودة الأخير لممارسة مهام منصبه، إن الحكومة ستمضي بحذر في مسألة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي لتفادي الوصول لذروة أخرى لتفشب (كوفيد-29)، مضيفا: "نحن في مرحلة حساسة وخطرة"، حسبما نقلت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا مكثفة من جانب سياسيين بارزين بحزب المحافظين لتخفيف التدابير الصارمة للتباعد الاجتماعي، في ظل مخاوف من أثرها السلبي على الافتصاد.