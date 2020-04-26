مطار سوفارنابومي في تايلاند يستعد لاستئناف العمل

بانكوك- (د ب أ):

أعلن المدير العام لمطار سوفارنابوني في تايلاند، إن المطار سيستأنف تقديم خدماته يوم الجمعة المقبل عندما تستأنف شركات الطيران رحلاتها بعد تعليق استمر لمدة شهر بسبب وباء كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن سوثيراواتات سواناوات قوله إن عدد المسافرين الأجانب تراجع بشكل كبير منذ فرضت هيئة الطيران المدني التايلاندية حظرا على هبوط جميع الرحلات الدولية في تايلاند بداية الشهر الجاري.

وكان التراجع الحاد في أعداد المسافرين قد مكَّن هيئة مطارات تايلاند، التي تشرف على المطارات الرئيسية مثل سوفارنابومي، من غلق بعض مناطق المطار للتجديد أو الترميم أوإضافة تجهيزات جديدة.

ومن ناحية أخرى أعلنت حكومة تايلاند، الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند منذ تفشي المرض في يناير إلى 2922 حالة إصابة و51 حالة وفاة.

وجاء عدد حالات الإصابة الجديدة منخفضا بشدة مقارنة بتسجيل 53 حالة أمس السبت. ومنذ تفشي المرض في تايلاند، تعافى 2594 مصابا وعادوا إلى منازلهم.

وقال دكتور تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة كورونا التابع للحكومة، إن إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك ممارسات التباعد الاجتماعي ومتطلبات ارتداء الكمامة، ستبقى سارية حتى أوائل العام المقبل على الأقل – وهو أقرب وقت يمكن فيه نشر لقاح للقضاء على الوباء.