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مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري العراقي في هجوم لداعش

12:06 م الجمعة 24 أبريل 2020
مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري العراقي في هجوم لداعش

تنظيم داعش - أرشيفية

بغداد - أ ش أ

قتل اثنان من الحشد العشائري وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي شمال محافظة بعقوبة العراقية.

وقال مصدر أمني عراقي - لوكالة الأنباء العراقية - "إن اثنين من الحشد العشائري قتلا وأصيب ثالث إصابة بالغة أثناء صد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية بضواحي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة".

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