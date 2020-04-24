مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري العراقي في هجوم لداعش

بغداد - أ ش أ

قتل اثنان من الحشد العشائري وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي شمال محافظة بعقوبة العراقية.

وقال مصدر أمني عراقي - لوكالة الأنباء العراقية - "إن اثنين من الحشد العشائري قتلا وأصيب ثالث إصابة بالغة أثناء صد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية بضواحي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة".