وزير الخارجية الألماني يحذر من موجة كورونا ثانية

برلين (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى انتهاج سياسة حذرة في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، للحيلولة دون اندلاع موجة ثانية من الوباء.

وقال ماس اليوم الجمعة عقب محادثات مع نظيرته السويدية آن لينده في برلين: "سنتعامل بحذر بالغ مع التخفيف. كل ما نريد تجنبه هو موجة ثانية من الوباء تصيبنا على نحو أقوى بوضوح سواء صحيا أو اقتصاديا... نريد تجنب ذلك تحت أية ظروف".

وفي الوقت نفسه، أكد ماس أنه لا يتوقع عودة موسم العطلات الصيفي إلى طبيعته هذا العام، وقال: "في الوقت الحالي يتعين علينا توقع أنه لن يكون هناك عطلة صيفية هذا العام على النحو الذي نعهده".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أصدرت للسائحين تحذيرا من السفر على مستوى العالم حتى 3 أيار/مايو المقبل. ومن المنتظر تقرير مصير هذا التحذير بحلول نهاية هذا الشهر.