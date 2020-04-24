مصرع طفل غرقًا في ترعة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، في ترعة أثناء لهوه أمام المنزل بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمود. ح" 3 سنوات ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وقرر والده أنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة أمام منزله انزلقت قدمه وسقط بها ما أدى لغرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق، وحُرر المحضر اللازم حول الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.