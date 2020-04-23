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حفتر: السراج مجرم وخائن وأطالب الليبيين بالخروج لإسقاطه

09:53 م الخميس 23 أبريل 2020
حفتر: السراج مجرم وخائن وأطالب الليبيين بالخروج لإسقاطه

خليفة حفتر

وكالات:

طالب قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، جموع الشعب الليبي بالخروج لإسقاط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بعدما اتهمه بالخيانة وارتكاب جرائم حرب.

وقال حفتر، في كلمة، اليوم الخميس، نقلتها شبكة "روسيا اليوم" إن فائز السراج ارتكب عدد من الجرائم التي ترتقي إلى الخيانة.

وأضاف "يتفاخر بجرائم المليشيات في صبراته وصرمان ولكن نؤكد أن فرحته لن تدوم".

وطالب الليبيين "بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة والقوات المسلحة ستكون لضامن بعد الله في حماية اختياراتهم".

هذا وأكد حفتر أن "المشهد انحدر إلى أسوأ حال نتيجة لممارسات وفساد ما يسمى المجلس الرئاسي".

وأوضح أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أتى بـ"المستعمر التركي" لاحتلال البلاد.

وأضاف أن "خيار الشعب الليبي هو إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض الجيش الشرعي".

وتابع "المجلس الرئاسي يتبنى ما ترتكبه منظمات الإرهاب في صبراتة ومصران، والمجلس أدعى الشرعية بالباطل".

واستطرد "نواصل كفاحنا داخل العاصمة طرابلس لتحريرها".

خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي فائز السراج

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