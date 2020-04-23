السعودية: تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 13930

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13 ألفا و930 حالة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي - في تصريح نقلته قناة (العربية) الإخبارية - إنه جرى تسجيل 113 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 1925، كما جرى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 121 حالة وفاة.