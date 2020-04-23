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الكرملين: لا يوجد تاريخ محدد لإنهاء نظام العزل الذاتي في روسيا

01:43 م الخميس 23 أبريل 2020
الكرملين: لا يوجد تاريخ محدد لإنهاء نظام العزل الذاتي في روسيا

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد تاريخ محدد لدى الكرملين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين في روسيا.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، ردًا على سؤال عما إذا كان هناك لدى الكرملين موعد محدد لإنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين الروس: "لا .. لا يوجد مثل هذا الموعد"، مضيفًا :"هناك فترة زمنية محددة مع وضع وبائي معين".

يُذكر أن العزل الذاتي للمواطنين في روسيا بسبب تفشي فيروس "كورونا" غير محدد بوقت معين ينتهي فيه، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن تمديد العطلة المدفوعة الأجر للمواطنين في روسيا حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

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دميتري بيسكوف موسكو روسيا

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