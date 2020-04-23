اليونان تسجل حالتي وفاة جديدتين بسبب كورونا
أثينا - أ ش أ
سجلت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد مرور يوم على إعلان السلطات عدم تسجيل أي حالة وفاة في البلاد.
وذكرت السلطات، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 123، ما يمثل أقل معدل وفيات في أوروبا.
وأشارت إلى أن حالة الوفاة الأولى هي لرجل يبلغ 88 عامًا لقى حتفه في وحدة الرعاية المركزية بإحدى مستشفيات مدينة سالونيك، كما توفى رجل آخر يبلغ 76 عاما كان يتلقى العلاج في مستشفى بأثينا.
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