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مطار أوكلاند النيوزيلندي يعتزم شطب عدد من الوظائف

09:03 ص الخميس 23 أبريل 2020
مطار أوكلاند النيوزيلندي يعتزم شطب عدد من الوظائف

أرشيفية

ولينجتون - (د ب ا):
يعمل مطار أوكلاند النيوزيلندي حاليا بنسبة 10% تقريبا من طاقته التشغيلية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا مع عدم وجود ما يشير إلى احتمال تحسن الأوضاع في المستقبل القريب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إدارة المطار بدأت مشاورات مع العاملين فيه بشأن التغييرات المقترحة على حجم العمالة، مع برنامج أقل حجما للإنفاق الاستثماري وتراجع عدد الرحلات والركاب في المطار حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للمطار :"في حين نأمل في إعادة فتح الحدود، فإن الواقع يقول إن الأمر ربما يستغرق بعض الوقت حتى تبدأ الناس السفر عبر الحدود مرة أخرى. على المدى القريب، من المحتمل أن يكون استئناف العمل على نطاق أقل مع التركيز على السوق المحلية".

ومن المحتمل أن تشمل التغييرات في مستويات العمالة بشكل واسع مختلف أنشطة الشركة، بما في ذلك برامج تطوير البنية التحتية.

يذكر أن عدد الرحلات الجوية في مطار أوكلاند تراجع من 500 رحلة يوميا قبل تفجر أزمة فيروس كورونا إلى 80 رحلة حاليا.

فيروس كورونا مطار أوكلاند نيوزيلندا

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