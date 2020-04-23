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أمريكا تدعو الصين فتح مختبراتها للتفتيش بشأن كورونا

07:48 ص الخميس 23 أبريل 2020
أمريكا تدعو الصين فتح مختبراتها للتفتيش بشأن كورونا

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تعصف بالعالم، داعيا (بكين) السماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت.. رافضا استبعاد أن يكون الفيروس القاتل قد تسرب من مختبر في مدينة (ووهان) الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة.
وقال بومبيو للصحفيين - وفقا لقناة سكاي نيوز الفضائية، اليوم الخميس - "عليكم أن تتذكروا.. أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين، هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".. مضيفا: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة، بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي" مشيرا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي المخاوف من أن الصين لم تشارك نموذجا من الفيروس المكتشف في البداية، والمعروف علميا باسم سارس-كوف-2.
وتابع بومبيو قائلا: "لا زلنا لا نمتلك نموذجا من الفيروس ولم يتمكن العالم من الوصول إلى المرافق أو المواقع الأخرى التي ربما نشأ فيها هذا الفيروس أصلا داخل ووهان".
ويقول علماء إنه يشتبه أن يكون ظهور الفيروس القاتل لأول مرة من سوق لبيع اللحوم في ووهان يتم فيه ذبح حيوانات برية في أواخر ديسمبر الماضي، ولكن الأمر أثار شكوكا بسبب وجوده بالقرب من مختبر فيروسات يخضع لحراسة مشددة.

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Asha
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