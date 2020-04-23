الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على مساعد الإرهابي هشام عشماوي

وكالات

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء، القبض على مساعد الإرهابي المصري هشام عشماوي ويدعى محمد محمد السيد .

وقال المسماري، في تصريحات نقلتها "بوابة أفريقيا الإخبارية" مساء الأربعاء، إنه تم القبض على محمد السيد، وهو يقاتل في صفوف الميليشيات في إحدى المناطق الواقعة غربي طرابلس، حيث يخوض الجيش الليبي قتالا لدخول المدينة، وتم نقله إلى بنغازي بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية.

وأضاف المسماري، أن الجيش الليبي يحارب الإخوان والتنظيمات الإرهابية بقيادة تركيا، مشيرًا إلى أن العناصر الإرهابية التي فرت من بنغازي ودرنة، تقاتل قوات الجيش الليبي في محور عين زارة، بحسب البوابة الإخبارية.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي، ألقى القبض على عشماوي وسلمه في عام 2019 لمصر حيث تم محاكمته وإعدامه لتورطه في أنشطة إرهابية في مصر.

كان المسماري، أعلن أيضًا مساء الأربعاء، عن القبض في إسبانيا على إرهابي بتنظيم داعش من أصول مصرية، مطلوب لدى العديد من الأجهزة الأمنية.

وتابع المسماري، أن الإرهابي الداعشي يدعى عبد المجيد عبد الباري، وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه دخل إلى إسبانيا من شمال إفريقيا.

وعلى صعيد الصراع فى ليبيا، ذكرت بوابة"إفريقيا الإخبارية" أن قوات الجيش الليبي، تبدأ عملياتها العسكرية وتتقدّم في محور القره بوللي.

ونسبت البوابة إلى المسماري قوله: "إن العدو يحاول تنظيم صفوفه في القره بوللي ومسلاته وماجر، وحاول التقدم باتجاه قاعدة الوطية للتغطية على خسائره الفادحة في ترهونة".

وفيما يلي أبرز المعلومات التي كشفها المسماري عن الإرهابي:

- اسمه بالكامل: محمد محمد السيد

- يُكنى بـ"محمد السنبختي" و "أبو خالد منير"

- يُعد من أخطر الإرهابيين وهو كان على علاقة وطيدة بالإرهابي هشام عشماوي

- شارك في بعض عمليات تفجير الكنائس في مصر

- لديه شقيقان مسجونان في مصر بتهمة الإرهاب

- رصده الجيش الليبي في سبتمبر 2019 بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس

- استمرت مراقبة تحركاته حتى استطاعت عناصر الاستخبارات في طرابلس القبض عليه

- تم ترحيله إلى بنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي