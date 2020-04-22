هيومن رايتش ووتش: 6 كينيين لقوا حتقهم على أيدي الشرطة خلال حظر التجوال

نيروبي- (د ب أ):

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في كينيا خلال تطبيق الشرطة لحظر التجوال الليلي المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أوتسينو ناموايا كبير باحثي أفريقيا في المنظمة، في بيان، :"إنه لأمر مروع أن يفقد الناس حياتهم ومصدر رزقهم في وقت يُفترض في أن يتم حمايتهم من العدوى".

ويجري في كينيا منذ الـ27 من مارس الماضي تطبيق حظر التجوال من الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) إلى الخامسة صباحا. وقالت المنظمة إن الوفيات الستة التي تجري تحقيقا بشأنها حدثت خلال الأيام العشرة الأولى من تطبيق الحظر.

ومن بين الضحايا صبي يبلغ من العمر 13 عاما، وتم إطلاق النار عليه في منطقة البطن أثناء وقوفه في الشرفة، وكذلك بائع طماطم أصيب بزجاجة غاز مسيل للدموع تم إلقاؤها لتفريق الناس في سوق مفتوحة. ووفقا للمنظمة فإن من بين الضحايا أيضا محاسب ضُرب حتى الموت في إحدى الحانات.

وتقول المنظمة إن أفراد الشرطة يقومون أيضا بابتزاز السكان ونهب الطعام.

ودعت المنظمة السلطات الكينية إلى التحقيق "بصورة عاجلة" في الحالات التي تتعامل فيها الشرطة بوحشية مع المواطنين، ومحاسبة المتورطين في ذلك.

وأقر تشارلز أوينو، المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطني ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن "هناك بعض الحالات التي أساء فيها بعض ضباط الشرطة التصرف"، لكنه شدد على أن هذه حوادث فردية ولا تمثل سياسة الحكومة الكينية.

ووفقا لمؤسسة "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا"، فقد سجلت كينيا حتى اليوم الأربعاء 296 حالة إصابة بكورونا و 14 حالة وفاة.