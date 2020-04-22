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معهد ألماني: إجراء أول تجربة سريرية للقاح ضد كورونا على 200 متطوع سليم

01:52 م الأربعاء 22 أبريل 2020
معهد ألماني: إجراء أول تجربة سريرية للقاح ضد كورونا على 200 متطوع سليم

لقاح ضد كورونا

برلين – (أ ش أ):

أعلن الموقع الالكتروني لصحيفة (فيلت) الألمانية اليوم، الأربعاء، أن معهد (بول إيرلخ) الألماني منح الموافقة على أول تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد لصالح شركة (بيونتش) التي يقع مقرها في مدينة ماينز، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على اختبار اللقاح على 200 متطوع سليم.

وذكرت الشركة أن اختبار اللقاح على المرشحين من البشر هو الفيصل المهم لمعرفة تأثيره وتسجيله ضمن اللقاحات الآمنة والفعالة ضد (Covid-19) للسكان في ألمانيا وخارجها..موضحة أن التصريح باستخدام اللقاح يستهدف تقييما دقيقا للأعراض الجانبية والمخاطر المحتملة له.

وكانت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا قد أظهرت تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الخامسة من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا ، بحسب بيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

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