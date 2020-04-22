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حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة تتجاوز 10 آلاف حالة

10:44 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة تتجاوز 10 آلاف حالة

كورونا

سنغافورة- (د ب ا):

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة 10 آلاف حالة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع حالات الاصابة بين العاملين المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول إن سنغافورة سجلت 1016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت الوزارة إن أغلبية الحالات تم تسجيلها بين العاملين الأجانب الذين يعيشون في مهاجع، في حين تم تسجيل 15 حالة لمواطنين أو مقيمين بصورة دائمة.

وكان رئيس الوزراء لي هسين لونج قد قال في خطاب أمس الثلاثاء" تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات في المهاجع يمثل مشكلة خطيرة"، مضيفا" لكي نحدد نطاق تفشي الفيروس، كثفنا اختبارات فحص فيروس كورونا، ليس فقط للذين يعانون من أعراض حمى أو أنفلونزا ولكن الأصحاء الذين لا تظهر عليهم أعراض".

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