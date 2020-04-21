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وزيرا خارجية الأردن وروسيا يبحثان التضامن والتعاون لمواجهة كورونا

08:57 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
وزيرا خارجية الأردن وروسيا يبحثان التضامن والتعاون لمواجهة كورونا

وزيرا خارجية الأردن وروسيا

الأردن - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، التضامن والتعاون في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال المستجدات الإقليمية وفي مقدمها تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وجهود حل الأزمة السورية.

وأكد الجانبان علي أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لحل الصراع، ورفض أي إجراء إسرائيلي لضم أراض فلسطينية وحذرا من التبعات الخطيرة لأي خطوة بهذا الاتجاه على جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

وثمن الصفدي موقف روسيا المتمسك بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلًا وحيدًا لحل الصراع.

وفي ما يتعلق بالركبان أكد الصفدي موقف المملكة أن حل مشكلة الركبان يكون بالعودة الطوعية لقاطنيه إلى المناطق التي جاؤوا منها وأن أي احتياجات للمخيم يجب أن تلبي من الداخل السوري حيث أن ظروف ضمان ذلك متاحة، مشددا على أن الركبان هو تجمع لنازحين سوريين على أرض سورية وهو ليس مسؤولية الأردن.

واتفق الصفدي ولافروف على استمرار التنسيق والتشاور إزاء سبل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكدا المضي في تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

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أيمن الصفدي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فيروس كورونا

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