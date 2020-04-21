موسكو تصف اتهامات واشنطن لها بانتهاك اتفاقية "الأجواء المفتوحة " بأنها غير مدعومة بحقائق

موسكو- (أ ش أ):

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بانتهاك اتفاقية "الأجواء المفتوحة " غير مدعومة بحقائق، مشيرا إلى أنه يبدو أن واشنطن قررت بالفعل الانسحاب من الاتفاقية الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الثلاثاء إنه كما كان الحال مع معاهدة "التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى" ، فإن الأمريكيين يبدأون بالترويج والدعاية لفكرة أن روسيا هي من تنتهك اتفاقية "الأجواء المفتوحة" ، وإنه كما كان الحال بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ فإن (واشنطن ) لاتقدم حقائق دامغة وأسباب موضوعية لذلك.

وأضاف أن الخبراء الذين يتابعون تطورات الموقف بشأن الاتفاقية يرون أن (واشنطن ) اتخذت قرار الانسحاب بالفعل من الاتفاقية ، وأن هناك "شيئا من الحقيقة " في تقييماتهم - حسب تعبيره .

وأوضح أن لدى موسكو مثل هذه الاستنتاجات تقريبا، بناء على اتصالاتها مع الأمريكيين وأعضاء حلف "الناتو " الآخرين، والمشاركين الآخرين في اتفاقية "الأجواء المفتوحة".

وكانت روسيا قد أعلنت أنها تشعر القلق إزاء تصريحات المسؤولين الأمريكيين - الذين يحاولون استخدام معاهدة "الأجواء المفتوحة " في ألعاب سياسية داخلية - حسب موسكو.

وتسمح معاهدة عام 1992 للدول الموقعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، القيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي دول أخرى لجمع بيانات عن الأنشطة العسكرية.