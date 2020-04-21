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كورونا في النمسا: عدد الإصابات يتجاوز 14 ألفا و491 حالة وفاة

11:53 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
كورونا في النمسا: عدد الإصابات يتجاوز 14 ألفا و491 حالة وفاة

فيروس كورونا في النمسا

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء عن استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا فى البلاد مع تراجع وتيرة النمو على نحو واسع حيث ارتفعت الإصابات إلى 14 ألفا و872 إصابة ووفاة 491 شخصا مع بقاء 196 شخصا تحت الرعاية الطبية المكثفة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أنه لا يزال 3411 شخصا يعانون حاليا من فيروس كورونا بعد شفاء نحو 11 ألف حالة.. مشيرا إلى أن الزيادة اليومية في الإصابات الإيجابية الجديدة سجلت 1 % فقط في المتوسط على مدى الأيام العشرة الماضية.

ومن جانب أخر، تعلن الحكومة النمساوية برئاسة المستشار سباستيان كورتس غدا الأربعاء التقييم النهائي لوضع الإصابات فى فترة عيد القيامة وفي ضوء ذلك سوف يتحدد حجم التسهيلات في الأنشطة العامة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يشرح المستشار سيباستيان كورتس ونائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الصحة ردولف أنشوبير ووزير الداخلية كارل نيهمر في بيان صحفي في وقت لاحق اليوم إجراءات التخفيف الأخرى الممكنة إذا ظل عدد الحالات منخفضا.

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