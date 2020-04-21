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شركة طيران "فيرجين الأسترالية" تعلن التوقف عن دفع التزاماتها بسبب كورونا

02:46 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
شركة طيران "فيرجين الأسترالية" تعلن التوقف عن دفع التزاماتها بسبب كورونا

شركة فيرجن أستراليا

وكالات:

أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية، اليوم الثلاثاء، التوقّف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الشركة في إشعار إلى البورصة الأسترالية إنّها تعتزم الاستمرار في تشغيل رّحلاتها الجوية على الرّغم من أنّ مصيرها أصبح في أيدي حرّاس قضائيين، وفق العربية.

وطلبت الشركة في الحصول على قرض من الحكومة الأسترالية للبقاء على قيد الحياة لتغطية خسائرها، لكنّها رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب.

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