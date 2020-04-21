ليبيا: 51 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء

وكالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا مساء اليوم الاثنين عن تماثل 3 حالات جديدة كانت مصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) للشفاء.

وفقًا للصفحة الرسمية للمركز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في ليبيا، إلى 51 بعد تسجيل حالتين أمس، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 13، مع تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، كانت لسيدة مسنة.