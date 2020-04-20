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وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان التعاون المشترك لمواجهة كورونا

08:16 م الإثنين 20 أبريل 2020
وزيرا خارجية البحرين والسعودية يبحثان التعاون المشترك لمواجهة كورونا

الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

المنامة - (أ ش أ):
أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الأثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال التعاون المشترك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة، والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

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