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الأسد: كورونا كشف فشل الأنظمة الغربية وانحيازها لأصحاب المصالح

04:34 م الإثنين 20 أبريل 2020
الأسد: كورونا كشف فشل الأنظمة الغربية وانحيازها لأصحاب المصالح

الرئيس السوري بشار الأسد

دمشق- (بي بي سي):

وجه الرئيس السوري بشار الأسد النقد لحكومات العالم الغربي فيما يتعلق بتعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الرئيس السوري خلال لقاءه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أزمة كورونا فضحت فشل الأنظمة الغربية أولا، ولا أخلاقيتها ثانيا، لأن هذا الوباء أظهر أن هذه الأنظمة موجودة لخدمة فئة معينة من أصحاب المصالح وليس لخدمة شعوبها، حسب تعبيره.

وسجلت سوريا 39 حالة إصابة مؤكدة بالوفيات وثلاث وفيات وهي أرقام يشكك فيها معارضون.

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