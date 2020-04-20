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المرصد السوري: مقتل 9 من المرتزقة التابعين لتركيا خلال معارك مع الجيش الليبي

01:04 م الإثنين 20 أبريل 2020
المرصد السوري: مقتل 9 من المرتزقة التابعين لتركيا خلال معارك مع الجيش الليبي

أرشيفية

لندن- (أ ش أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه " .

وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، مشيرا إلى أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا إلى 199 شخصا.

وبدأت قصة المرتزقة السوريين في الظهور بليبيا قبل عدة أشهر، بعدما دفع بهم إلى هناك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل القتال إلى جانب ميليشيات طرابلس، عبر رحلات جوية غير مسجلة.

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الجيش الليبي تركيا المرصد السوري

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