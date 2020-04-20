الخارجية: مصر تعمل على إعادة المواطنين العالقين بالكويت إلى الوطن

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ أن كل مؤسسات الدولة المعنية تولي ملف إعادة العالقين المصريين في كل دول العالم أهمية كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حافظ في تصريحات خاصة لقناة " إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب مساء الأحد، إن الدولة على تواصل مع الحكومة الكويتية لإعادة العالقين المصريين هناك.

وأشار إلى أن الدولة على علم بأزمة المصريين العالقين في الكويت، وعلى تواصل دائم مع الحكومة الكويتية، مبينا أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأكد حافظ أن هناك إدراكا لكل من تقطعت بهم السبل في الخارج، وهناك تواصل مع السلطات الكويتية، موضحا أن دولة الكويت من أكثر الدول التي تم تسيير رحلات إليها، حيث تم تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين منها في إطار العلاقات المتميزة التاريخية.

وأضاف أن كثير من الموجودين في مراكز الإيواء من مخالفي الإقامات خلال سنوات عديدة، وسيتم إعادتهم تدريجيا خلال المرحلة المقبلة، وستكون الألولوية للأطفال والنساء البالغ عددهم 270 فردا، مشيرا إلى أن الكويت وفرت الخدمات والإعاشة للمواطنين الذين توافدوا على مراكز الإيواء.