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رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه بتسهيل مهمة الأطباء

08:26 م الخميس 02 أبريل 2020
رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه بتسهيل مهمة الأطباء

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):

أشاد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بدور الأطباء، موجها بتسهيل مهامهم.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الخميس، أن وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، وجه كافة القوات النظامية التي تعمل على تطبيق قرار حظر التجول ليلا، بالتعامل مع الأطباء والكوادر الطبية الصحية ببطاقات إثبات الهوية الشخصية وبطاقات المهن الصحية.

وأوضحت أنه، بتوجيه من القائد العام، تعمل منظومة الصناعات الدفاعية على تصنيع أجهزة تنفس، ضمن حملة مكافحة فيروس "كورونا".

كما نظمت فرق القوات المسلحة السودانية، ممثلة في إدارة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية وإدارة الصحة والطوارئ بالسلاح الطبي، حملة تطهير وتعقيم ضد فيروس "كورونا"، ومسح طبي شامل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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