سوريا.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ١٦ حالة والوفيات ٢

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في سوريا تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 16 إصابة بينها حالتا وفاة" وذلك بحسب بيان وزارة الصحة السورية.

ومن الإجراءات الاحترازية قرر الفريق الحكومي السوري المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا تمديد حظر التجول في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 6 صباحاً بهدف التقليل من التجمعات وحالات الازدحام المرافقة للعطل، على أن يقتصر خروج المواطنين من منازلهم خلال فترة السماح لتأمين احتياجاتهم الأساسية".

كما قرر الفريق الحكومي " إيقاف تصدير مواد البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر ابتداء من تاريخه لتوفير حاجة السوق المحلية منها وتخفيض أسعارها و السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد العجول بقصد التسمين والذبح بهدف تأمين الكميات الكافية من مادة اللحوم الحمراء في صالاتها بأسعار مدعومة".

وذكرت رئاسة الحكومة السورية على موقعها الإلكتروني انه "في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظاً على السلامة العامة، درس الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق".