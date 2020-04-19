الإمارات: 479 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اكتشاف 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأن جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6.781 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية- في بيان لها، أوردته وكالة أنباء الإمارات، اليوم /الأحد/ أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة ، شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين، حيث كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 41 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء ألفا ومائتين وست وثمانين حالة.

وأضافت أنه تماشيا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في البلاد بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بالفيروس، و"المخالطين" لهم وعزلهم، تم إجراء أكثر من 23 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.