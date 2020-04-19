أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الإمارات: 479 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

01:43 م الأحد 19 أبريل 2020
الإمارات: 479 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

وزارة الصحة الاماراتية

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اكتشاف 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأن جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6.781 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية- في بيان لها، أوردته وكالة أنباء الإمارات، اليوم /الأحد/ أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة ، شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين، حيث كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 41 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء ألفا ومائتين وست وثمانين حالة.

وأضافت أنه تماشيا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في البلاد بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بالفيروس، و"المخالطين" لهم وعزلهم، تم إجراء أكثر من 23 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة الاماراتية فيروس كورونا الرعاية الصحية وفيات كورونا

الخبر التالى:

قتلى في أفغانستان إثر هجمات على قوات موالية للحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بنك ناصر يصدر شهادة إدخارية للأطباء والتمريض بأعلى فائدة