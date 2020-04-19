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المانيا تسجل 140478 إصابة بكورونا و4289 حالة وفاة

01:21 م الأحد 19 أبريل 2020
المانيا تسجل 140478 إصابة بكورونا و4289 حالة وفاة

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

سجلت ألمانيا 140478 حالة إصابة، على الأقل، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى صباح اليوم الأحد.

وجاء في التقييم الخاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغ 4289 حالة، على الأقل، حتى صباح اليوم.

يشار إلى أن هذا التقييم يشمل أحدث الأعداد المسجلة في جميع الولايات الألمانية.

وبحسب إحصائيات "د.ب.أ"، سجلت ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، أكثر حالات الإصابة، حيث تجاوز العدد بها 37200 حالة مؤكدة بالفيروس، والوفيات 1226، على الأقل.

وجاءت ولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي ألمانيا، في المركز الثاني، حيث سجلت أكثر من 29100 إصابة و862 حالة وفاة، على الأقل. وحلت ولاية بادن-فورتمبرج، جنوبي ألمانيا، في المركز الثالث بعدد إصابات 27700 حالة، و925 وفاة، على الأقل.

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