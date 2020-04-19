بلجيكا تسجل 230 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 19 أبريل 2020

01:15 م الأحد 19 أبريل 2020

وفيات كورونا

بروكسل - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الأحد تسجيل 230 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 5683 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1313 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 38496 حالة.