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فرنسا تسجل 624 وفاة بكورونا والإجمالي يتخطى 19 ألفًا

07:58 م السبت 18 أبريل 2020
فرنسا تسجل 624 وفاة بكورونا والإجمالي يتخطى 19 ألفًا

فيروس كورونا

وكالات:
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 642 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحصيلة تتخطى 19 ألف، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة في العالم التي تخطت عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.

فيروس كورونا فرنسا إيطاليا وفيات كورونا

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