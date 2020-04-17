فرنسا تسجل 761 وفاة بكورونا خلال يوم واحد
وكالات:
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 761 وفاة خلال يوم واحد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة في العالم التي تخطت عتبة الـ15 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 11 مايو المقبل، معترفا ببعض الإخفاقات في إدارة أزمة كورونا.
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