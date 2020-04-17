الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج إلى 200 مليار دولار لمواجهة كورونا

وكالات:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن قارة إفريقيا تحتاج إلى ما يصل إلى 200 مليار دولار، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيور جوتيريز، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، بتعليق مدفوعات خدمة الديون للبلدان الأشد فقرًا ويطالب بالمزيد بسبب خطورة الأزمة.

هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى وفاة 300 ألف شخص، على الأقل، في أفريقيا، مشيرة إلى أن الوباء ربما يدفع بثلاثين مليون شخص إلى الفقر.

ودعت المفوضية الاقتصادية لشؤون أفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى تخصيص مئة مليون دولار كشبكة أمان للقارة الأفريقية.

ومع أن الدول الأفريقية سجلت أقل من 20 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل، تقول منظمة الصحة العالمية إن الشهور القليلة القادمة قد تشهد 10 ملايين إصابة.

وتشكل مواجهة تفشي فيروس كورونا تحديا في أفريقيا لأن أكثر من ثلث السكان لا يملكون مصادر كافية لمياه نظيفة.