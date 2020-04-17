الإمارات وأمريكا تبحثان التعاون المشترك لمواجهة "كورونا"

أبوظبي - أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في ظل التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في هذا الشأن والعمل المشترك من أجل مواجهة تداعياته واحتوائه.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الاتصال الهاتفي تناول أيضًا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن وليبيا والسودان.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) والجهود المكثفة التي تبذلها على مختلف الأصعدة من أجل احتوائه وحماية الشعب الأمريكي الصديق.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أهمية التعاون المشترك القائم بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن هذا التحدي يتطلب من جميع دول العالم العمل معًا يدًا بيد وتعزيز الاستجابة الدولية لآثاره وتداعياته سواء صحيًا أو اقتصاديًا.

وبين أن التضامن الإنساني العالمي هو السبيل لعبور هذه الأزمة مؤكدا أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم في المعركة ضد هذه الجائحة.

كما أكد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتنميتها وتطوير مجالات التعاون بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.