مفتي السعودية: أداء صلاتي التراويح والعيد بالبيوت حال استمرار كورونا

الرياض - أ ش أ

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، إنه في حال تعذر إقامة صلاتي التراويح والعيد في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار جائحة "كورونا" المستجد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في إجابات للمفتي حول عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الجائحة.

وأضاف آل الشيخ - في معرض إجاباته - "بالنسبة لصلاة التراويح فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلاً لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة، ولثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في بيته، ولا يخفى أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة".

وتابع قائلا "أما صلاة العيد إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها، استنادا إلى صدور فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى".