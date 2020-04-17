لبنان :ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 668

بيروت- ( د ب أ ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)في لبنان اليوم الجمعة إلى 668 إصابة، بزيادة 5 إصابات جديدة عن يوم أمس، واستقرّ عدد الوفيات عند21.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" منذ 21 فبراير الماضي ارتفع إلى 668.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بلغ 5 إصابات.

واستقرّ عدد حالات الوفاة عند 21 حالة منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 30 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 86 حالة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 26 ابريل الحالي.

وبدأ منذ 27 آذار الماضي ضبط حركة التنقل والانتقال والإقفال من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً باستثناء الأفران والصيدليات وتنقل الصحافيين.

واتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تطبيقية لإعلان التعبئة العامة، أبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من 18 مارس 2020حتى 26 ابريل الحالي.

وقررت وزارة الداخلية تخصيص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة لسير السيارات والشاحنات ذات الأرقام المفردة، وأيام الثلاثاء والخميس والسبت للأرقام المزدوجة، وذلك لتخفيف الحركة في فترة التعبئة العامة، ومنع التجول لكافة السيارات يوم الأحد باستثناء سيارات الأجرة(التاكسي).

وبدأ تطبيق قرار وزارة الداخلية منذ السادس من أبريل الحالي.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.