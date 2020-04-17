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الصين: مقاضاة أكثر من 2400 شخص في جرائم تتعلق بكورونا

12:05 م الجمعة 17 أبريل 2020
الصين: مقاضاة أكثر من 2400 شخص في جرائم تتعلق بكورونا

أزمة كورونا في الصين

بكين - أ ش أ

ذكرت النيابة العامة الشعبية العليا بالصين، اليوم الجمعة، أن أجهزة النيابة العامة قاضت 2416 مشتبها به فى 1980 قضية جنائية تتعلق بكوفيد -19 حتى يوم الخميس.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، وافقت أجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد على اعتقال 3517 مشتبها به متورطا في مثل هذه الجرائم، حسب الأرقام الواردة من النيابة الشعبية العليا.

وقال المدعي العام إن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى 26 مشتبهاً بهم في جرائم إعاقة الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، مضيفاً أن 572 شخصا حوكموا لعرقلتهم مهام رسمية.

وتشمل الانتهاكات الأخرى الإصابات المتعمدة، أو تصنيع أو بيع المنتجات المزيفة أو الرديئة، والعمليات التجارية غير القانونية بما في ذلك التلاعب بالأسعار، والاحتيال، والتصنيع ونقل المعلومات الكاذبة عن قصد والإضرار بموارد الحياة البرية.

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