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سلطات موسكو: الأسابيع القادمة ستكون صعبة بسبب كورونا

11:56 ص الجمعة 17 أبريل 2020
سلطات موسكو: الأسابيع القادمة ستكون صعبة بسبب كورونا

الضغط على نظام الرعاية الصحية في موسكو ارتفع بأضعا

موسكو - أ ش أ

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا،أن وباء فيروس كورونا سيبلغ ذروته في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة، مُحذرة من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة.

وقالت راكوفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة:" إن الضغط على نظام الرعاية الصحية في العاصمة موسكو ارتفع بأضعاف إثر تفشي كورونا"، مؤكدة أن جميع المؤسسات المحلية والفدرالية تعمل بدأب على إمداد الأطباء بكل ما يلزم للتعامل مع العدوى.

وأضافت: "موسكو ستتجاوز أزمة كورونا وستعود قريبا إلى حياتها الطبيعية"، مؤكدة أن نتيجة المعركة ضد الوباء لا تتوقف على جهود الأطباء فحسب، بل وعلى قرارات السلطات ومدى التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي.ولا تزال موسكو أكبر بؤرة لكورونا في روسيا، حيث سجلت حتى الآن 127 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بالفيروس.

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