أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ترامب: سنواصل تقييد حركة القادمين من الخارج والحفاظ على التباعد الاجتماعي

12:36 ص الجمعة 17 أبريل 2020
ترامب: سنواصل تقييد حركة القادمين من الخارج والحفاظ على التباعد الاجتماعي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستواصل تقييد حركة القادمين من الخارج حتى بعد إعادة فتح الولايات.

‏ وقال ترامب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، نقلته فضائية العربية، أن الإدارة ستحافظ وبكل صرامة على التباعد الاجتماعي في ظل تنفيذ إجراءات الفتح.

وأوضح أن حكام الولايات الأقل تأثرا بالفيروس والتي سيبدأ بها إجراءات إعادة الفتح سيكونوا هم المشرفين على تلك العملية، وسيقدمون تقارير حول المستجدات.

وأكد ترامب، إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال، إن إدارته تعتمد خطة تسير على ثلاث مراحل لاستعادة الاقتصاد.

وأضاف "تنفيذ تلك الخطة ستتم بطريقة حذرة، ويمكن لبعض الولايات أن تفتح قبل الأخرى، واستراتيجياتنا سوف تحمي كبار السن وغيرهم من المعرضين للمخاطر مثل القوات العسكرية وأصحاب المهارات والمواهب لمتابعة سير الأعمال".

وأكد ترامب، أن الإغلاق لن يستمر طويلا، وأنه لا بد من عودة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى للعمل.

هذا وأوضح أن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.

وأضاف، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على الفيروس.

دونالد ترامب الولايات المتحدة فيروس كورونا

الخبر التالى:

ترامب: أي ولاية ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد تبدأ من الغد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والوفيات تقترب من 200 (تفاعلي)