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سفير أمريكي: واشنطن تقدم 5 ملايين دولار لجهات فلسطينية لمواجهة كورونا

11:23 م الخميس 16 أبريل 2020
سفير أمريكي: واشنطن تقدم 5 ملايين دولار لجهات فلسطينية لمواجهة كورونا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات:
قال السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين دولار للعائلات والمستشفيات الفلسطينية لمساعدتها في مكافحة فيرور كورونا المستجد، وذلك بحسب ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
في المقابل، أكد مسؤول فلسطيني لفضائية "الحدث"، أن السلطات الفلسطينية لا تنسق مع الإدارة الأمريكية حول دعم للمستشفيات الفلسطينية.
هذا ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية للتدخل والضغط على إسرائيل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.
وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل غدا "نطالب وبشكل فوري الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن أسرانا ومعتقلينا، ونحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحماية أرواحهم، خاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء".
وأكد عباس أن قضية الأسرى "ستبقى القضية الأولى على سلم أولوياتنا، رغم كل الصعاب التي نواجهها، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة غير القابلة للمساومة أو التفريط".
وجدد التأكيد على أنه لن يوقع على أي اتفاق سلام نهائي بدون تبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى "الأبطال الذين هم مقاتلو حرية"... و"لن نرضخ لأي ضغوط تمارس علينا للتخلي عن أسرانا وعائلاتهم".
وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية تعتقل إسرائيل نحو 5000 فلسطيني بينهم 41 امرأة و180 طفلا وقاصرا، فيما قضى 51 أسيرا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وتوفى 222 آخرين داخل السجون منذ عام 1967، منهم خمسة أسرى العام الماضي.

مساعدات أمريكية فلسطين فيروس كورونا محمود عباس

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