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الإمارات: تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:39 م الخميس 16 أبريل 2020
الإمارات: تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات: تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه تم تسجيل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة حتى الآن 5 آلاف و825 حالة.

وأشارت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إلى وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة، فيما تم شفاء 61 حالة لمصابين بفيروس "كورونا" و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1095 حالة.

وأوضح البيان أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في الإمارات من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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